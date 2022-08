Pelo menos seis pessoas morreram e outras três ficaram feridas nesta quarta-feira (10) em um bombardeio russo na cidade ucraniana de Bakhmut, perto do front leste, anunciou o governador regional.



"Os russos bombardearam a cidade com vários lançadores de foguetes, atingindo um bairro residencial. Segundo as primeiras informações, doze prédios residenciais foram danificados e quatro estão em chamas", disse Pavlo Kirilenko, governador de Donetsk, na bacia do Donbass.