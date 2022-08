EUA prolonga ajuda à Colômbia para combater o tráfico de drogas

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ordenou a renovação da ajuda à Colômbia para combater o tráfico de drogas no país, o maior produtor mundial de cocaína.



"As aeronaves que são razoavelmente suspeitas de estarem envolvidas principalmente no tráfico ilícito de drogas no espaço aéreo" da Colômbia "precisam ser proibidas por causa da ameaça extraordinária que representam" para a segurança nacional daquele país, disse o presidente em comunicado divulgado na terça-feira pela Casa Branca.



"A Colômbia dispõe de procedimentos adequados para proteger contra a perda de vidas inocentes no ar e em terra em relação a esta proibição, que inclui meios eficazes para identificar e alertar uma aeronave antes que o uso da força seja dirigido contra a aeronave", ele acrescenta em memorando dirigido aos departamentos de Estado e de Defesa.



O secretário de Estado Antony Blinken publicará esta decisão no registro federal e será submetida ao Congresso para aprovação.



Após quatro décadas de combate às drogas, a Colômbia é o maior produtor mundial de cocaína e os Estados Unidos seu principal mercado.



Graças aos recursos obtidos com a droga, várias organizações armadas continuam atuando em território colombiano.



Durante seu discurso de posse no domingo, o presidente colombiano Gustavo Petro pediu "uma nova convenção internacional que aceite que a guerra às drogas fracassou".



O tráfico de drogas preocupa o governo dos EUA, onde mais de 100.000 pessoas morreram por overdose de drogas em 2021.