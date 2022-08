Ataque em cidade do Mali deixou 42 soldados mortos

Quarenta e dois soldados do Mali morreram no domingo em um ataque atribuído a jihadistas na cidade de Tessit, localizada na chamada zona das três fronteiras entre Mali, Burkina e Níger, segundo um documento oficial com a lista de nomes dos soldados mortos.



Trata-se do pior ataque sofrido pelo exército desde a série de atentados cometidos pelo grupo Estado Islâmico em acampamentos militares na mesma região entre o final de 2019 e início de 2020.



O exército informou em um comunicado na segunda-feira que quatro civis haviam sido mortos durante o ataque, alguns dos quais eram autoridades locais.



Sete "inimigos" também morreram durante a operação, atacantes "provavelmente do Estado Islâmico no Grande Saara (EIGS), que tinham drones, artilharia (...) explosivos e um carro-bomba".



Tessit, no lado malinense da zona de três fronteiras, em uma enorme região rural não controlada pelo Estado, é palco frequente de confrontos e ataques.



A cidade e seu acampamento militar já foram alvos dos jihadistas no passado.



Desde 2012, o Mali sofre com a violência jihadista.



Inicialmente confinado ao norte do país, espalhou-se para o centro e sul do Mali, bem como para os vizinhos Burkina Faso e Níger.