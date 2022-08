Wall Street cai na véspera da publicação de aguardados dados sobre inflação e consumo

A Bolsa de Nova York caiu de novo nesta terça-feira (9) com os anúncios de receitas afundando as ações tecnológicas, enquanto todos os olhos estão voltados para os dados sobre inflação que serão divulgados esta semana.



Os três indicadores principais abriram em vermelho e se mantiveram assim até o fechamento.



O índice industrial Dow Jones perdeu 0,2% ou 0,09% para terminar a sessão em 32.774,41, até os 32.832,54 pontos.



O Nasdaq, de forte composição tecnológica, caiu 1,2% para 12.493,93, arrastado pela advertência do fabricante de semicondutores Micron Technologies sobre rendimentos em baixa por conta dos contínuos problemas de fornecimento global.



O índice ampliado S&P; 500 - das 500 maiores empresas na bolsa -, caiu 0,4%, fechando o dia em 4.122,47 pontos.



Os investidores aguardam ansiosamente os novos dados da inflação e é provável que ela siga próxima de seu máximo em 40 anos.



A Micron Technologies, que nesta terça anunciava um investimento de 40 bilhões de dólares para a fabricação de semicondutores nos Estados Unidos, retrocedeu 3,7%.



Lyft