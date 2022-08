Mergulhadores vão tentar entrar na quarta em mina no México onde há 10 desaparecidos

As forças de resgate tentarão entrar entre quarta e quinta-feira em uma mina no norte do México que foi inundada há seis dias com 10 trabalhadores dentro, informou o presidente Andrés Manuel López Obrador nesta terça-feira (9).



"Continuamos avançando, já podemos pensar que amanhã, depois de amanhã, a profundidade da água será de um metro e meio e os mergulhadores e socorristas poderão entrar", disse o presidente.



Os trabalhos continuaram nesta terça-feira com a ajuda de familiares e colegas de profissão dos mineiros em Agujita (estado de Coahuila, norte).



Com uma temperatura de 36 graus Celsius e intensos dias de trabalho, os sinais de esgotamento desses voluntários são evidentes.



Fugindo da imprensa, por volta do meio-dia, uma dezena deles fez uma pausa para comer e depois continuar com seu trabalho.



Com o passar dos dias, diminuiu o número de familiares que passam a noite em um acampamento montado perto da mina de carvão. Apenas um pequeno grupo de pessoas acordou nesta terça-feira no local, embora mais parentes tenham chegado durante o dia.



- Sem condições -



Na segunda-feira, o governo introduziu um drone submarino, através do qual foram observados obstáculos que impedem os socorristas de descer pelo sumidouro localizado na cidade de Agujita (estado de Coahuila, norte).



As equipes de resgate cavaram vários poços para evacuar a água e os mergulhadores militares esperam o momento para procurar os mineiros, cuja condição é desconhecida.



"Não havia condições para a entrada dos corpos de busca e salvamento ontem (segunda-feira). Foi observado um grande número de elementos sólidos e turbulências", disse a diretora da Defesa Civil, Laura Velázquez, durante a coletiva de López Obrador, que visitou a área no domingo.



O drone utilizado pelas autoridades mexicanas pode atingir profundidades de até 150 metros e é usado em operações de resgate, explorações científicas e inspeções na indústria da aquicultura.



A mineração que ocorre em Agujita é predominantemente artesanal. Os trabalhadores geralmente descem por cavidades estreitas que carecem de reforços em suas paredes, diferentemente das operações industriais.



O acidente ocorreu na quarta-feira, quando trabalhadores colidiram com uma área adjacente cheia de água que desabou e inundou a mina, segundo as autoridades. Cinco dos mineiros conseguiram escapar.



- Baixar nível da água -



A mina tem cerca de 60 metros de profundidade e está parcialmente cheia de água turva, segundo imagens gravadas com o aparelho e divulgadas nesta terça-feira pela Proteção Civil.



De acordo com estimativas, o nível de água seguro para permitir o acesso das equipes de resgate é de 1,5 metro. Atualmente, está em 16,4 metros.



"O equipamento (drone aquático) permitirá posteriormente gravar em vídeo as condições das galerias e poços, uma vez que as hastes de tensão da mina sejam reduzidas", acrescentou Velázquez.



O funcionário disse que o governo continua focado em retirar a água para que "o drone subaquático possa entrar e os socorristas possam acessar e limpar os obstáculos para descer o mais rápido possível".



A mina está localizada cerca de 1.130 km ao norte da Cidade do México, na região carbonífera de Coahuila, principal produtora desse mineral no país, onde acidentes como esse são comuns.