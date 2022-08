Em Kentucky, Biden busca levar esperança a vítimas de inundações e ao país

Em Kentucky, onde inundações devastadoras deixaram pelo menos 37 mortos, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu reconstruir as vidas dos atingidos, uma mensagem de otimismo que espera transmitir a um país dividido quando faltam três meses para as eleições de meio de mandato.



Na segunda-feira (8), na localidade rural de Lost Creek, o comboio presidencial transitou por ruas devastadas pelas chuvas torrenciais registradas na região no fim do mês de julho, com árvores caídas e escombros de imóveis espalhados por todas as partes.



No entanto, depois de visitar as vítimas, o democrata de 79 anos disse que o desastre natural era uma oportunidade para fortalecer os laços sociais.



"Todos têm a obrigação de ajudar", disse Biden, ao garantir que o governo federal, o estadual, do condado e da cidade, estarão presentes "até que todos retornem para onde estavam".



"Estou falando sério", disse o presidente, que promove a unidade enquanto a divisão entre democratas e republicanos é tamanha que eles mal conseguem dialogar. Biden, porém, acredita em sua estrela da sorte.



Até pouco tempo atrás, era considerado incapaz de cumprir suas promessas. Hoje, comemora uma série de sucessos, incluída a provável aprovação do maior projeto de lei sobre mudança climática na história dos Estados Unidos, e uma operação de inteligência extraordinária que culminou no assassinato do último alto líder da Al-Qaeda envolvido nos atentados de 11 de setembro.



Depois de passar quase duas semanas isolado após ser diagnosticado com covid, e com as eleições legislativas de meio de mandato de novembro se aproximando rapidamente, o presidente tem a intenção de trabalhar duro.



- 'Um problema americano' -



Em Lost Creek, Biden fez uma coisa pela qual sempre se destacou: consolou os atingidos. O homem, com uma longa história de tragédias pessoais, abraçou os adultos e brincou com as crianças.



Depois, em um discurso pronunciado sob um calor arrasador, com o suor marcando sua camisa azul-celeste, Biden enalteceu a unidade.



"Isso aconteceu nos Estados Unidos, é um problema americano", disse Biden aos moradores.



"Não quero que ninguém no Kentucky me diga: 'Você não tem que fazer isto por mim'", disse. "Sim, claro que temos que fazê-lo", acrescentou. Para Biden, os americanos nunca se renderam, nunca se dobraram, "simplesmente avançamos", insistiu.



Foi com essa mensagem de unidade que Biden foi eleito para substituir o republicano Donald Trump no último pleito presidencial. E é com essa mesma mensagem que ele espera reunir os votos para as eleições de novembro e, talvez, manter o Congresso sob controle democrata.



O governador de Kentucky, Andy Beshear, um democrata em um estado que votou arrasadoramente por Trump em 2020, fez eco do discurso de Biden.



A tragédia que assolou a região, disse, fez com que as pessoas "se apoiassem umas às outras em um momento difícil", sem distinção entre "democratas e republicanos".



O veterano legislador republicano de Kentucky, Hal Rogers, que também esteve na visita ao local do desastre, elogiou Biden calorosamente, e o classificou como alguém que "faz o possível para aliviar a dor".



No entanto, o restante dos Estados Unidos está ouvindo o presidente, cujos índices de aprovação se mantêm abaixo de 40%?



"O fato é que estivemos divididos durante muito tempo", disse Biden, ao ser questionado pela AFP por que sua mensagem não conseguia superar a grossa camada de ceticismo entre os seus oponentes.



Em seguida, o eterno otimista garantiu: "Acredito que veremos muitas mudanças".