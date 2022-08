Partido Democrático italiano perde aliado contra a direita para eleições legislativas

O pequeno partido de centro italiano Azione rompeu neste domingo (7) a aliança criada alguns dias antes com o Partido Democrático (PD, centro-esquerda) para as eleições legislativas de 25 de setembro, nas quais a direita e a extrema direita começam como favoritas.



"Não quero manter a aliança com o PD. Acabo de comunicar isso a Enrico Letta", disse o líder do Azione, Carlo Calenda, ao canal Rai 3.



A aliança selada na terça-feira passada fracassou depois que o PD anunciou no sábado um acordo eleitoral com os ecologistas do Europa Verde e a esquerda italiana.



O PD criticou a decisão: "Parece que o único aliado possível para Calenda é Calenda. Nós avançamos pelo interesse da Itália", reagiu Letta no Twitter.



A esquerda está sob pressão desde o colapso no mês passado da coalizão de unidade nacional do primeiro-ministro Mario Draghi e a subsequente convocação de eleições antecipadas.



Nas pesquisas, a direita domina. O partido nacionalista e eurocético Fratelli d'Italia lidera com 24% das intenções de voto, enquanto o Forza Italia e a Liga Anti-Imigração, seus aliados de extrema-direita, têm, respectivamente, 7% e 12%. O PD, por sua vez, oscila em torno de 23%.



As eleições chegam em meio a um forte endividamento do país, inflação galopante e preocupações com a crise energética.