Autoridades russas acusam Ucrânia por novo ataque contra central de Zaporizhzhia

A administração da ocupação russa afirmou neste domingo (7) que o exército ucraniano danificou edifícios administrativos durante um ataque contra a central nuclear de Zaporizhzhia.



Ucrânia e Rússia trocam acusações pelos ataques contra central de Zaporizhzhia, o maior complexo nuclear da Europa que está sob controle russo desde março.



Na madrugada de domingo, "o exército ucraniano executou um ataque com uma bomba de fragmentação disparada por um lança-foguetes Hurricane", acusaram as autoridades de ocupação da cidade de Energodar, onde fica a central, no sul da Ucrânia.



"Os fragmentos e o motor do foguete caíram a 400 metros de um reator em funcionamento", afirmou a administração da ocupação, citada pela agência pública russa TASS. O ataque atingiu edifícios administrativos e uma "área de armazenamento de combustível nuclear usado".



A AFP não conseguiu confirmar as acusações com fontes independentes.



A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) afirmou no sábado que estava "alarmada" com as informações recebidas de Zaporizhzhia.