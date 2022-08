Erdogan confirma que Turquia pagará gás russo em rublos

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan confirmou que o abastecimento de gás russo para Turquia será pago em rublos.



Erdogan se reuniu na sexta-feira com o colega russo Vladimir Putin em Sochi, onde os dois governantes concordaram que o fornecimento de gás russo à Turquia será pago "parcialmente em rublos", segundo o vice-primeiro-ministro russo, Alexander Novak.



"Um aspecto positivo de nossa visita a Sochi é nosso acordo com Putin sobre o rublo. Se Deus quiser, as transações em rublos proporcionarão benefícios para Turquia e Rússia", afirmou o chefe de Estado turco à imprensa ao retornar da viagem.



A Rússia tenta há vários meses impor sua moeda no cenário internacional ante o euro e o dólar, após as restrições provocadas pelas sanções ocidentais adotadas pela guerra na Ucrânia.



A Turquia condenou a ofensiva russa, mas optou pela neutralidade no tema sanções e não aderiu às medidas contra Moscou.



Pagar o gás russo em rublos permitira à Turquia preservar suas reservas de divisas em dólares. De acordo com economistas, o governo gastou dezenas de milhões de dólares no ano passado para tentar conter o colapso da lira turca, que perdeu quase metade de seu valor em um ano.



Em 2021, 25% das importações de petróleo da Turquia e 45% das compras de gás natural foram procedentes da Rússia.