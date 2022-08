Governo do México envia 200 socorristas para resgatar trabalhadores presos em mina

Mais de duzentos soldados do Exército mexicano foram enviados para se juntar aos esforços de resgate de 10 mineiros presos desde ontem após um colapso dentro de uma mina de carvão no nordeste do país, informou o governo nesta quinta-feira (4).



"Existem 230 elementos do Plano DN-III" de ajuda as forças armadas no local do incidente, informou Agustín Radilla, subsecretário do Ministério da Defesa, na conferência matinal do presidente Andrés Manuel López Obrador.



Após o colapso, cinco mineiros conseguiram sair. O governo informou que três estão hospitalizados.



O acidente aconteceu às 13h35 locais (15h35, em Brasília) de quarta-feira, devido à inundação de três poços de mina localizadas no município de Sabinas, no estado de Coahuila.



A água provocou o amolecimento das paredes, fazendo com que os trabalhadores ficassem presos, informou o secretário de Segurança.



Já existem pelo menos cinco bombas de extração no local para retirar a água, mas o presidente apelou à Comissão Nacional de Água para implantar mais e com maior capacidade.