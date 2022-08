Volume de negócios trimestral da Alibaba cai pela primeira vez

A gigante chinesa de comércio digital Alibaba publicou nesta quinta-feira(04) um volume de negócios trimestral ligeiramente em declínio pela primeira vez na história, entretanto, ainda acima da expectativa.



"Depois de abril e maio, meses relativamente lentos, vimos sinais de recuperação em nossos negócios em junho", acrescentou o presidente e diretor executivo do Grupo Alibaba, Daniel Zhang.



A companhia lida com o aumento da concorrência e as consequências econômicas das rígidas restrições do covid-19, que minaram o sentimento do consumidor, aumentando então a taxa de desemprego e emaranhando as cadeias de suprimento.



No primeiro trimestre de seu ano fiscal, de abril a junho de 2022, o faturamento ficou em 205,55 bilhões de yuanes (30,7 bilhões de dólares), em um contexto de desaceleração econômica e de endurecimento nos regulamentos da tecnologia.



Desde o final de 2020 as autoridades têm sido inflexíveis contra certas práticas das grandes empresas tecnológicas, antes amplamente toleradas, em relação à coleta de dados pessoais e concorrência.



Pequim multiplicou os golpes contra as poderosas empresas de internet, impedidas de arrecadar dinheiro internacionalmente ou multadas por abuso de posição dominante.



Essas medidas fizeram o setor perder bilhões de dólares em capitalização de mercado.



Durante muito tempo considerado um modelo de sucesso na China, a Alibaba foi o primeiro a sofrer a retaliação do governo.



