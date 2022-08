Rússia exige saída do país de consulesa norueguesa acusada de "russofobia"

O governo da Rússia exigiu nesta quinta-feira a saída do país da consulesa da Noruega acusada de "russofobia" por declarar que odiava os russos, de acordo com um vídeo que viralizou nas redes sociais.



"Depois do ocorrido, a presença de Elisabeth Ellingsen no território russo é impossível", afirmou em um comunicado a porta-voz da diplomacia da Rússia, Maria Zakharova.



O embaixador norueguês, Rune Resaland, foi convocado ao ministério das Relações Exteriores.



"Um protesto veemente foi expressado pelo comportamento inaceitável da consulesa E. Ellingsen em um hotel de Murmansk, em 6 de julho, quando fez declarações russofóbicas e ofensivas", afirma o comunicado.



A diplomacia norueguesa confirmou a convocação do embaixador em Moscou e acrescentou que o visto de Ellingsen foi retirado.



"Na reunião, o embaixador reiterou as desculpas do governo da Noruega, destacando que as palavras utilizadas pela colaboradora não refletem a política norueguesa e os pontos de vista noruegueses a respeito da Rússia e dos russos", disse a porta-voz da diplomacia norueguesa, Guri Solberg.



Na semana passada, um grande escândalo foi provocado após a divulgação nas redes sociais de um vídeo de uma câmera de segurança da recepção de um hotel em Murmansk, noroeste do país, no qual Ellingsen aparece irritada porque seu quarto ainda não estava pronto.



Ela aparece gritando: "Odeio os russos. Providenciem outro quarto, não vou sair daqui (...) estou acostumada com quartos limpos, venho da Escandinávia", disse.