O governo da Rússia exigiu nesta quinta-feira a saída do país da consulesa da Noruega acusada de "russofobia" por declarar que odiava os russos, de acordo com um vídeo que viralizou nas redes sociais.



"Depois do ocorrido, a presença de Elisabeth Ellingsen no território russo é impossível", afirmou em um comunicado a porta-voz da diplomacia da Rússia, Maria Zakharova.



O embaixador norueguês foi convocado ao ministério das Relações Exteriores.