Diretores relatam 'choque' com cancelamento de 'Batgirl' após investimento de US$ 90 milhões

Os diretores de "Batgirl" disseram, nesta quarta-feira (3), estar "chocados" que o filme de US$ 90 milhões foi arquivado pelo estúdio e não será lançado em nenhum formato.



A Warner Bros. Discovery anunciou que deixaria de lado a adaptação cinematográfica da personagem da DC Comics, protagonizada por Leslie Grace e com Michael Keaton no papel de Batman. O filme não será lançado nos cinemas ou na plataforma de streaming HBO Max.



"Estamos tristes e chocados com a notícia. Ainda não conseguimos acreditar", escreveram os diretores Adil El Arb e Bilall Fallah em uma publicação no Instagram.



"Como diretores, é fundamental que nosso trabalho seja visto pelo público e, embora o filme estivesse longe de estar pronto, desejávamos que fãs de todo o mundo tivessem a oportunidade de ver o produto final".



A cinematografia já estava finalizada e parte da pós-produção, onde são adicionados efeitos especiais, som e gráficos, também havia sido feita.



Leslie Grace ("Em um Bairro de Nova York") havia comentado em uma entrevista sobre o quão empolgada estava em conseguir o papel e trabalhar ao lado de Keaton e outras estrelas.



"Foi um sonho trabalhar com atores tão fantásticos como Michael Keaton, J.K. Simmons, Brendan Fraser (...) e especialmente a grande Leslie Grace, que interpretou a Batgirl com tanta paixão, dedicação e humanidade", escreveram El Arbi e Fallah.



"De qualquer forma, como grandes fãs de Batman desde crianças, foi um privilégio e uma honra ter feito parte do Universo estendido da DC, mesmo que apenas por um breve momento".



A decisão de arquivar o filme agitou Hollywood, onde especialistas da indústria apontaram que era inédito um filme não ser lançado tão perto de sua conclusão e com tanto dinheiro já investido.



"Batgirl" parece ter sido vítima de uma mudança na estratégia corporativa após a fusão da Warner Bros. com a Discovery.



A Warner Bros. havia se comprometido em produzir filmes para serem lançados diretamente no serviço de streaming HBO Max, como parte de um esforço para aumentar os assinantes nesse setor cada vez mais competitivo. Mas essa decisão parece ter sido revertida depois da parceria com a Discovery.



A revista Variety citou especialistas da indústria que disseram que "Batgirl" não era deslumbrante o suficiente para um lançamento nos cinemas, com suas caras exigências de marketing, e, ao mesmo tempo, grande demais para fazer sentido econômico no cenário do streaming.



