Trégua entre governo e rebeldes no Iêmen é renovada por dois meses

A ONU anunciou nesta terça-feira (2) a prorrogação por mais dois meses da trégua em vigor desde 2 de abril entre o governo e os rebeldes no Iêmen, imerso em uma guerra e uma crise humanitária.



Previsto para durar de 2 de agosto a 2 de outubro, a trégua "inclui o compromisso das partes de intensificar as negociações para alcançar um acordo de trégua mais amplo o quanto antes", disse o enviado da ONU para o Iêmen, Hans Grundberg, em um comunicado.



O país mais pobre da península arábica é assolado há sete anos por uma guerra entre os rebeldes huthis, próximos do Irã, e as forças do governo, que contam com o apoio de uma coalizão liderada pela Arábia Saudita.



De acordo com as Nações Unidas, o conflito já deixou centenas de milhares de mortos e milhões de deslocados.



A ONU e as organizações humanitárias, que carecem de financiamento, alertam regularmente sobre os riscos de fome em grande escala nesse país praticamente isolado do restante do mundo.