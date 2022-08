Desastres naturais no mundo provocaram prejuízos de US$ 72 bi no 1º semestre

Os prejuízos econômicos provocados pelas catástrofes naturais no mundo durante o primeiro semestre de 2022 alcançaram 72 bilhões de dólares, de acordo com a primeira estimativa publicada nesta terça-feira pela resseguradora Swiss Re.



Embora este valor seja inferior ao do mesmo período em 2021 (91 bilhões de dólares), o grupo suíço enfatizou o peso cada vez maior dos chamados desastres secundários - menores que as grandes catástrofes como furacões e terremotos -, cada vez mais caros, segundo um comunicado.



"Os efeitos da mudança climática são evidentes nos cada vez mais numerosos fenômenos meteorológicos extremos, como as inundações sem precedentes na Austrália e África do Sul", disse Martin Bertogg, diretor do departamento de cobertura de catástrofes na Swiss Re.



"Isto confirma a tendência que observamos nos últimos cinco anos, que os desastres secundários geram perdas nos segundos em cada parte do mundo", acrescentou.



As tempestades de inverno de fevereiro na Europa custaram 3,5 bilhões de dólares às seguradoras, de acordo com estimativas da Swiss Re, o grupo que atua como seguradora das seguradoras.



A conta pelas inundações na Austrália após as chuvas torrenciais de fevereiro e março foi de US$ 3,5 bilhões "até o momento", segundo a empresa.



