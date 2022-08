EUA teve 'sucesso' em operação contra 'alvo' da Al-Qaeda no Afeganistão

Os Estados Unidos realizaram uma operação "com sucesso" contra um alvo "importante" da Al-Qaeda no Afeganistão, informou nesta segunda-feira (1º) um funcionário do alto escalão americano.



"Durante o fim de semana, os Estados Unidos realizaram uma operação antiterrorista contra um importante alvo da Al-Qaeda no Afeganistão. A operação foi um sucesso e não houve vítimas civis", declarou.



A fonte não deu detalhes sobre a operação ou a identidade do alvo, mas o presidente Joe Biden falará sobre o caso em pronunciamento pela televisão, informou a Casa Branca.



Este anúncio acontece quase um ano após a caótica retirada das forças americanas do Afeganistão que permitiu aos talibãs retomarem o controle do país após 20 anos.



Em meados de julho, os Estados Unidos anunciaram a morte do líder do grupo Estado Islâmico (EI) na Síria, Maher al Agal, durante um ataque com drones, uma operação que "enfraqueceu consideravelmente a capacidade" da organização "para preparar, financiar e realizar operações na região", afirmou um porta-voz militar americano.