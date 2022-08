Menino organiza festa para 31 colegas sem avisar para a mãe

Mãe temia que o número de convidados fosse ainda maior, já que o filho estuda em um colégio grande (foto: Daily Mail/Reprodução)

Uma mãe britânica levou um susto ao saber que o filho, de 10 anos, organizou uma festa para os 31 colegas de classe sem dizer a ela.

A comemoração aconteceria na casa deles, em Bolton, no Reino Unido, mas a mãe descobriu o plano a tempo de alertar os pais das crianças.

Ao jornal "Daily Mail", Diane Campbell, de 50 anos, contou que só soube do evento organizado pelo filho, Max, quando uma amiga enviou mensagem para dizer que seu filho estava animado para ir à festa."Eu mandei uma mensagem de volta para ela e disse 'que festa?' Ela me contou que Max tinha convidado todos de sua turma para uma festa de fim de aula", revelou.Felizmente, isso foi uma semana antes da data marcada e ela conseguiu desfazer o convite. "Tive que fazer um status no Facebook pedindo para as pessoas me mandarem mensagens, porque eu não tinha ideia de quantos convites ele tinha dado", contou.O menino encontrou cartões de convite, que eram sobras de uma festa de aniversário, preencheu os dados e distribuiu para os colegas. "Ele disse que queria uma, porque o sexto ano tem uma e ele, não", disse.Diane conta, ainda, que ninguém apareceu para a festa, embora os vizinhos e amigos tenham brincado que iriam com vinho e cerveja.

O medo de Diane era que o número de crianças convidadas fosse ainda maior, já que o filho estuda em um colégio grande. "É uma escola grande e ainda há muitos pais que eu nem conheci ou falei", relatou.



"Sou grata por termos o Facebook, caso contrário eu teria 31 crianças na minha porta na segunda-feira", brincou Diane.