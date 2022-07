Zelensky pede para evacuar região de Donetsk, no leste da Ucrânia

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, pediu neste sábado (30) que a população evacue a região de Donetsk, a área do leste da Ucrânia na linha de frente de fogo do conflito e cujas cidades são constantemente bombardeadas pelos russos.



"Foi tomada uma decisão governamental sobre a evacuação obrigatória da região de Donetsk", disse o presidente ucraniano em seu comunicado diário. "Por favor, evacuem", acrescentou, afirmando que nesta fase da guerra a principal arma da Rússia é o "terror".



Zelensky alertou que milhares de pessoas, incluindo crianças, permanecem nas zonas de combate de Donetsk.



"A decisão de sair deve ser tomada em algum momento. Quanto mais pessoas deixarem a região de Donetsk, menos pessoas o exército russo matará", acrescentou.



Ele também explicou que as autoridades estão cuidando da logística e das operações de apoio "de A a Z".



"Nós os ajudaremos. Não somos a Rússia. Faremos o possível para salvar o máximo de vidas humanas e limitar o terror russo o máximo possível", garantiu.