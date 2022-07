Bilhete premiado leva mais de US$ 1,3 bilhão em loteria dos EUA

É um dos maiores pagamentos da história da loteria americana: um bilhete premiado levou o maior prêmio da noite, no valor de mais de 1,33 bilhão de dólares, anunciaram os organizadores neste sábado (30).



"Jogadores da Mega Millions, confiram seus bilhetes! Temos um vencedor (...) em Illinois. Fiquem ligados para mais detalhes!", anunciou o responsável pela loteria deste estado em sua conta no Twitter.



"Estamos ansiosos para descobrir quem ganhou e esperamos parabenizar o vencedor em breve!", acrescentou Pat McDonald, funcionário da Mega Millions, em comunicado à imprensa.



O prêmio foi calculado inicialmente em US$ 1,28 bilhão, mas "o valor final foi maior do que o estimado" após computarem as vendas reais, explicou a Mega Millions.



Os 1,33 bilhão de dólares representam o que o sortudo vencedor ganhará se concordar em receber o dinheiro em 30 anos.



Se, em vez disso, optar por receber seu prêmio de uma só vez, ele receberia "apenas" US$ 780 milhões - com uma parte reduzida em impostos - de acordo com uma estimativa da Mega Millions.



O maior prêmio desta loteria cresceu de forma constante por mais de três meses. Em 30 sorteios, ninguém acertou todos os seis números, então a cada semana mais pessoas jogavam com a esperança de ficarem ricas.



As chances de ganhar essa quantia impressionante eram de apenas uma em quase 303 milhões.



A maior vitória da história do jogo foi de 1,58 bilhão de dólares. Foi entregue em janeiro de 2016 pela outra grande loteria americana, a Powerball, mas o prêmio foi dividido entre três ganhadores.