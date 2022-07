Líbano apreende navio que transportava grãos ucranianos 'roubados'

Um promotor libanês ordenou neste sábado (30) a apreensão de um navio de bandeira síria que atracou em um porto no norte do país com uma carga de grãos ucranianos supostamente roubados, de acordo com a embaixada ucraniana em Beirute.



As autoridades ucranianas acusam regularmente a Rússia de roubar suas colheitas nas áreas ocupadas para consumo doméstico ou vendê-las ilegalmente no exterior.



Em Beirute, o promotor Ghassan Oueidat pediu à polícia que investigue o caso do navio "Laodicéia", ancorado no porto de Trípoli, norte do Líbano, disse um oficial de justiça à AFP.



Oueidat ordenou que "o navio fosse apreendido até o final da investigação", continuou esta fonte, que prefere permanecer anônima.



O embaixador da Ucrânia no Líbano, Ihor Ostash, afirmou na quinta-feira que avisou "sobre a entrada de um navio sírio carregado com trigo retirado ilegalmente dos territórios ucranianos ocupados" ao presidente libanês Michel Aoun.



Na sexta-feira, o ministro das Relações Exteriores libanês informou em sua conta no Twitter que recebeu "uma série de protestos e advertências de vários países ocidentais após a chegada de um navio de bandeira síria transportando farinha e trigo".



Segundo informações iniciais, o diretor da empresa de transporte é turco, enquanto a mercadoria pertenceria a um comerciante sírio, disse o representante judicial, especificando que parte da carga deveria ser deixada no Líbano e o restante na Síria.



Um funcionário da alfândega afirmou à AFP na sexta-feira que, após verificação, "os documentos da mercadoria estavam em ordem e que não havia prova de que era roubada".



/mr



