Os preços do petróleo fecharam em alta nesta sexta-feira, a poucos dias de uma reunião da Opep e seus aliados na Opep+, que não desperta expectativas de aumento da oferta, enquanto persistem os temores sobre a economia.



O barril do WTI para entrega em setembro fechou em alta de 2,28%, a US$ 98,62 em Nova York. O Brent para o mesmo mês fechou em 110,01 dólares, um avanço de 2,67%.



"Os preços se recuperaram depois que a Exxon e a Chevron se mostraram otimistas em relação às perspectivas de demanda" e por expectativas de que a Opep+ não irá aumentar sua produção em setembro acima do previsto, explicou Edward Moya, da Oanda.



