TPI anuncia mandato de prisão contra líder de grupo armado da RCA

O Tribunal Penal Internacional (TPI) anunciou nesta quinta-feira (28) um mandato de prisão contra Nourredine Adam, líder rebelde da República Centro-Africana, por supostos crimes de guerra e crimes contra a humanidade em 2013.



Adam é procurado por crimes que havia cometido enquanto era ministro da Segurança, sob a aliança de grupos armados de maioria muçulmana Seleka, oposição do antigo presidente François Bozizé.



Segundo a promotoria, ele é acusado de crimes contra a humanidade por detenção, tortura, persuasão e desaparecimento forçado. Além disso, crimes de guerra, também por tortura e tratamento cruel em centros de detenção coordenados pelo regime da época.



Mahamat Nouradine Adam é o atual líder da Frente Popular para o Renascimento da África Central (FPRC, em francês), um dos principais grupos armados do país.



No ano passado, a FPRC foi um dos grupos que negou a entrega de suas armas após uma oferta do presidente Faustin-Archange Touadera.



A República Centro-Africana é o segundo país com o índice de desenvolvimento mais baixo do mundo, de acordo com a ONU.



Após o golpe de Estado em 2013 que deu fim a dez anos de poder do presidente Bozizé, houve uma guerra civil entre os grupos responsáveis por sua queda: os Seleka e as milícias anti-Balaka, de maioria cristã.



Após deixar milhares de mortos e deslocando centenas de pessoas durante a guerra, segundo o TPI, grande parte do território é controlado por grupos rebeldes que acumulam recursos.