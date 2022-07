O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse nesta quarta-feira(27) que falará com seu homólogo russo pela primeira desde a invasão da Ucrânia. A conversa, no entanto, abordaria outros assuntos, entre eles, a libertação de americanos detidos.



A conversa telefônica com o ministro russo de Relações Exteriores Sergei Lavrov será "nos próximos dias" e "não será uma negociação sobre a Ucrânia", disse Blinken a jornalistas.



Blinken afirmou ainda que a conversa deve focar principalmente na retomada das exportações ucranianas de cereais.