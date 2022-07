Primeira-dama ucraniana estampa capa da Vogue

Olena é representada como "retrato da bravura" na capa de uma das maiores revistas de moda do mundo (foto: Reprodução / Vogue)

Primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska estampa a capa da revista Vogue americana, divulgada nessa terça-feira (26/7).Além do clique da capa, a esposa do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy é protagonista de uma longa matéria ressaltando sua ‘braveza’ em meio à guerra com a Rússia.

O texto começa dizendo que Olena sempre preferiu atuar nos bastidores, mas que a guerra com a Rússia mudou seu papel.



“Esses foram os meses mais horríveis da minha vida e da vida de todos os ucranianos”, afirmou.



Em outro ponto da entrevista, apontou a confiança em seu país. “Estamos ansiosos pela vitória. Não temos dúvidas de que venceremos. E é isso que nos mantém em movimento”, disse.

Pedido de ajuda

No começo da ofensiva russa, a roteirista passou várias semanas escondida, mudando de refúgio para outro, enquanto as tropas de Moscou se aproximavam de Kiev. Ela surpreendeu o mundo nesta semana quando se dirigiu ao Congresso dos Estados Unidos para pedir um maior apoio Ocidental à Ucrânia.



"Ajudem-nos a pôr fim a este horror contra os ucranianos", implorou, chorando, aos representantes americanos. Ela mostrou imagens de crianças aleijadas quatro meses após o discurso por videoconferência de seu marido.

Zelenskyy também apareceu nos cliques para a revista (foto: Reprodução / Vogue)

A Vogue americana chamou a primeira-dama de "retrato de coragem" e teceu elogios à Olena.



“Depois de passar os primeiros meses da guerra na clandestinidade, Zelenska, que, como seu marido, tem 44 anos, surgiu em público para se tornar um rosto de sua nação – um rosto de mulher, um rosto de mãe, um rosto humano empático. Se Zelenskyy lidera uma nação de civis que da noite para o dia se transformaram em combatentes, ela visivelmente carregou seu preço emocional”, diz um trecho da reportagem.

Fotos em escombros

Foto de Olena em meio aos escombros e acompanhada de soldados ucranianos foi comparada aos cliques de Nana Gouveia no furacão de Nova York (foto: Reprodução / Vogue)

Além de imagens em que aparece com o marido, Olenca foi fotografada em meio a escombros da invasão russa na Ucrânia. As fotos foram criticadas por leitores da Vogue. “Outros líderes mundiais organizam sessões de fotos de moda durante guerras, conflitos e invasões?”, questionou um internauta.

Outro usuário do Twitter perguntou: “O que diabos é isso, e quem achou que isso era uma boa ideia?”.

As fotos de Olena também geraram críticas entre os brasileiros. A página Bora Conversar Política postou o clique, com a legenda: “E a primeira-dama da Ucrânia que fez uma capa para a Vogue no meio da guerra com a Rússia?”, seguido de vários emojis de caveira.

Os seguidores fizeram comparação com Nana Gouveia, a brasileira que fez cliques sensuais em escombros após um furacão nos Estados Unidos. As fotos viraram meme e são sempre lembradas em situações semelhantes. “A Nana Gouveia deles”, disse um internauta.