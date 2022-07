Consulado da Turquia é alvo de disparos de foguetes em Mossul

Foguetes caíram do lado de fora do consulado turco nesta quarta-feira (27) em Mossul, uma cidade no norte do Iraque, disseram à AFP uma fonte de segurança e um deputado, causando danos materiais na área.



Esses tiros ocorreram poucos dias depois que o Iraque acusou a Turquia de bombardear um centro turístico na região do Curdistão iraquiano (norte) em 20 de julho, matando 9 civis e ferindo outros 23.



Após este ataque, o Iraque exigiu que a Turquia retirasse suas forças de seu território e chamou seu encarregado de negócios para Ancara, denunciando uma "violação flagrante" de sua soberania.



A Turquia negou qualquer responsabilidade pelo ataque ao centro turístico, dizendo que o responsável foi o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), que realiza uma insurreição contra Ancara desde 1984 e opera a partir de bases de retaguarda no norte do Iraque, onde o exército turco o ataca regularmente.



Segundo uma fonte de segurança, "quatro granadas de morteiro caíram durante a madrugada de terça para quarta-feira perto do consulado turco em Mossul, na região de Al-Hadba, sem deixar vítimas, apenas pequenos danos materiais".



Os disparos não foram reivindicados.



O consulado da Turquia está localizado em uma área residencial onde, segundo um cinegrafista da AFP, houve danos em um carro civil estacionado a cerca de 100 metros do consulado e as janelas de uma das casas ficaram destruídas.



Por sua vez, o deputado da província de Nínive, cuja capital é Mossul, Shirwan Dobardani, confirmou que "quatro foguetes caíram no setor do consulado, ao norte de Mossul", fazendo referência a "danos materiais em automóveis dos moradores".



O ministério das Relações Exteriores turco denunciou "o ataque contra o Consulado Geral de Mossul nas primeiras horas de 27 de julho" em um comunicado publicado nesta quarta-feira, pedindo "às autoridades iraquianas que protejam as missões diplomáticas e consulares e levem os autores do ataque à Justiça o quanto antes".