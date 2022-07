Justiça europeia confirma suspensão do canal russo RT France

A Justiça europeia rejeitou nesta quarta-feira (27) o pedido do canal de notícias russo RT France para anular a suspensão de sua transmissão, segundo uma decisão consultada pela AFP.



Na sua decisão, passível de recurso, o Tribunal de Justiça da União Europeia defende, entre outras coisas, que a "proibição temporária não questiona" a liberdade de expressão "enquanto tal", ao contrário do que afirmou o veículo de comunicação russo, sancionado após a invasão da Ucrânia por Moscou.



O governo russo prometeu nesta quarta-feira dificultar o "trabalho da mídia ocidental" em seu território, em retaliação à decisão da Justiça europeia.



"Vamos tomar medidas de pressão semelhantes contra os veículos de comunicação ocidentais que trabalham em nosso país. Também não vamos deixá-los trabalhar em nosso país", disse à imprensa o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.