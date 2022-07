Terremoto de magnitude 7,1 sacode o norte das Filipinas (USGS)

Um terremoto de magnitude 7,1 atingiu o norte das Filipinas, nesta quarta-feira (27), informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), enquanto moradores da capital, Manila, relataram que edifícios tremeram.



O terremoto raso teve o epicentro na província de Abra, na ilha principal de Luzon, às 08h43 de quarta-feira no horário local (21h43 de terça-feira no horário de Brasília).



O USGS inicialmente relatou uma magnitude de 6,8 graus, mas depois atualizou para 7,1.



Em Dolores, que sentiu toda a força do terremoto, pessoas aterrorizadas fugiram de seus prédios e as janelas de um supermercado local foram quebradas, disse à AFP o major da polícia Edwin Sergio.



"O terremoto foi muito forte", relatou Sérgio, que acrescentou que pequenas rachaduras surgiram nas paredes da delegacia.



Nenhuma vítima ou grandes danos do terremoto foram inicialmente relatados.



As Filipinas são frequentemente atingidas por terremotos devido à sua localização no "Anel de Fogo" do Pacífico, um arco de intensa atividade sísmica que se estende do Japão ao Sudeste Asiático e à Orla do Pacífico.