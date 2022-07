Opositora de Castillo é eleita presidente do Congresso no Peru

O Congresso do Peru elegeu nesta terça-feira a parlamentar de direita Lady Camones sua nova presidente, no momento em que o governo esquerdista de Pedro Castillo se prepara para fechar seu primeiro ano sob o fogo cruzado de investigações de corrupção e pedidos de renúncia.



"Assumo esta responsabilidade totalmente consciente do momento crítico que nosso país atravessa, tanto no nível político, quanto no social e econômico", disse Lady, 47, em sua primeira mensagem no parlamento após assumir o cargo.



A primeira vice-presidência do Congresso recaiu sobre Martha Moyano, da populista Força Popular, liderado por Keiko Fujimori, filha do ex-presidente Alberto Fujimori (1990-2000).



"Minha gestão será baseada no diálogo. Seremos drásticos na luta contra a corrupção", assinalou Lady Camones, cuja eleição gerou grande expectativa, por se tratar da terceira pessoa na linha de sucessão presidencial no Peru.



Castillo completará na próxima quinta-feira o primeiro de seus cinco anos de governo, em meio a cinco investigações fiscais por corrupção. O presidente nega todas as acusações.