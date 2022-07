Os preços do gás europeu continuaram sua escalada nesta terça-feira, enquanto o petróleo fechou em baixa, por medo de recessão.



As perspectivas negativas para a economia mundial pesaram sobre os preços do petróleo bruto. "As preocupações crescentes ligadas à recessão tomaram a frente da oferta reduzida", destacou Edward Moya, da Oanda.



O barril do Brent para setembro caiu 0,71%, a 104,40 dólares, e o do WTI para o mesmo mês, 1,77%, a 94,98 dólares.



GAZPROM