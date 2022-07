Manifestante morre durante marcha contra golpe no Sudão

Um manifestante morreu, nesta terça-feira (26), durante uma marcha com centenas de participantes contra o golpe militar no Sudão, que enfrenta um aumento da violência, segundo um grupo de médicos pró-democracia.



O manifestante foi atingido "por fogo de verdade no rosto" durante uma manifestação em Omdurman, nas redondezas da capital sudanesa, Cartum, segundo esta fonte.



Essa morte eleva para 116 o balanço de manifestantes que perderam a vida desde o golpe de Estado de outubro, comandado pelo chefe do Exército, Abdel Fatah al Burhan, afirmou este grupo de médicos em um comunicado.



A manifestação foi convocada pelo principal movimento político civil do país, as Forças de Liberdade e Mudança (FLC), para reivindicar "a coexistência pacífica" dos 45 milhões de sudaneses, em uma "nação unida", após os conflitos tribais no sul que duraram várias semanas.



Durante a marcha, os manifestantes esbravejaram contra "o tribalismo e o regionalismo", com alguns pedindo aos militares que "voltassem ao quartel", segundo um jornalista da AFP no local.



Após 30 anos no poder, a "revolução" levou à deposição do ditador Omar al Bashir e à formação de um governo de transição que incluía civis e militares.



Mas, em 25 de outubro de 2021, o golpe liderado pelo general Burhan pôs fim à frágil distribuição de poderes.



Os civis foram afastados do Conselho Soberano de transição e governo, e o poder permaneceu nas mãos dos militares e seus aliados paramilitares ou ex-rebeldes armados.



A ONU considera que no Sudão, um dos países mais pobres do mundo, um em cada três cidadãos precisa de ajuda humanitária.