Seca nos EUA: terceiro corpo é encontrado em reservatório próximo a Las Vegas

Agentes do Serviço Nacional de Parques dos Estados Unidos informaram que restos humanos foram encontrados na segunda-feira na praia Swim do Lago Mead, em Nevada. É o terceiro corpo que aparece no reservatório próximo a Las Vegas, que está reduzindo com a forte seca que atinge o oeste do país.



De acordo com imagens da emissora Fox 5, os restos mortais estavam próximos à costa, na superfície da água.



"Os agentes estão no local e delimitaram um perímetro para recuperar os restos humanos", disse o breve comunicado, sem dar mais detalhes.



Uma investigação foi aberta e autoridades forenses vão examinar a matéria para determinar a causa da morte.



O reservatório, o maior dos Estados Unidos, foi formado na década de 1930 com a construção da represa Hoover, que desviou o curso do rio Colorado. Como consequência da mudança climática, mais da metade de seu volume se perdeu, sem sinais de recuperação.



Com a diminuição de cerca de 30 centímetros de volume por semana, o Lago Mead revela vestígios dos finais de semana de turismo e também de um passado marcado pela presença da máfia.



Em maio, outros dois corpos foram encontrados no reservatório. Um deles tinha um tiro na cabeça e estava dentro de um barril. Autoridades acreditam que ele foi jogado no lago nos anos 80, quando a máfia atuava com força na região.



O nível d'água chegou a alcançar cerca de 365 metros acima do nível do mar. Após duas décadas de seca, foi reduzido a 320 metros, seu nível mais baixo desde sua formação.



Se o volume cair a 289 metros, as comportas da represa ficarão expostas e as turbinas serão paralisadas.