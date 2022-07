Os preços do petróleo e do gás subiram nesta segunda-feira, um dia de volatilidade e preocupação do mercado com a oferta russa, após o novo anúncio da gigante Gazprom de uma redução drástica de suas entregas de gás à Europa.



O TTF holandês, referência do gás natural na Europa, fechou em alta de 8,60%, a 176,45 euros por MWh. O barril do Brent para entrega em setembro subiu 1,88%, para US$ 105,15, e o do WTI para o mesmo mês, 2,11%, a US$ 96,70.



"O mercado está nervoso e não pode se permitir perder fontes de abastecimento", comentou Phil Flynn, do Price Futures Group.



