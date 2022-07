Tribunal de paz indicia militares por 303 execuções de civis na Colômbia

A justiça que investiga o conflito armado na Colômbia indiciou, nesta segunda-feira (25), 19 militares por crimes de guerra e contra a humanidade pelo assassinato de 303 pessoas, a maioria civis, declarados como mortos em combate entre 2005 e 2008.



As execuções fazem parte dos chamados "falsos positivos", uma escandalosa trama que oficiais do Exército montaram para inflar seus resultados na luta contra as guerrilhas.



Em uma declaração pública, a Justiça Especial de Paz (JEP) garantiu ter reunido provas para acusar os 19 militares, além de um agente de inteligência e dois civis, pelo assassinato e desaparecimento forçado de centenas de pessoas no departamento de Casanare (leste).



Os soldados pertenciam à XVI Brigada, onde foi criada "uma organização criminosa" para assassinar e apresentar "falsamente" civis como guerrilheiros ou criminosos "mortos em combate", disseram os parlamentares.



A maioria das vítimas eram homens entre os 18 e 25 anos, mas também há "nove mulheres, uma pessoa LGBTQIA+, idosos, pessoas com deficiência cognitiva" e outros que foram enganados com promessas de trabalho.



A JEP também determinou que as tropas executaram civis que "foram incentivados a consumir álcool ou drogas".



Em troca, os integrantes da XVI Brigada receberam "autorizações, refeições especiais, planos de férias, cursos de formação no exterior e reconhecimento" para facilitar sua promoção.



A mesma prática se estendeu para várias unidades militares entre 2002 e 2008, sob o governo de direita de Álvaro Uribe. A JEP estima que os militares cometeram 6.402 assassinatos nesse período.



Os 22 indiciados nesta segunda-feira terão que admitir ou rejeitar as acusações nas próximas semanas. Um general e quatro coronéis aposentados estão entre os acusados.



Se confessarem sua responsabilidade e repararem as suas vítimas, podem receber penas alternativas à prisão. Caso contrário, correm o risco de 20 anos de detenção.