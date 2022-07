Sindicato anuncia atrasos e cancelamentos de voos por greve na Lufthansa

Um dos principais sindicatos da companhia aérea alemã Lufthansa convocou o pessoal de terra da empresa, nesta segunda-feira (25), para uma greve na quarta em meio a uma disputa salarial, anunciando "atrasos e cancelamentos" em um período já tenso para a aviação europeia.



A organização sindical Verdi convocou uma greve para entre 1h45 GMT de quarta-feira (22h45 em Brasília) e 4h GMT de quinta-feira (1h em Brasília) "para aumentar a pressão" sobre a direção, da qual exige um aumento salarial de 9,5%.



Até agora, o principal grupo europeu de transporte aéreo não deu detalhes do impacto para os passageiros, no momento em que os viajantes já enfrentam longas esperas nos aeroportos e inúmeros cancelamentos de voos por falta de pessoal.



Neste verão boreal (inverno no Brasil), a Lufthansa já cancelou cerca de 6.000 voos, enquanto o principal aeroporto do país, o de Frankfurt, pretende aliviar o horário para "estabilizar ainda mais as operações aéreas", gravemente interrompidas pelas saídas de férias.



A greve de quarta-feira afetará os funcionários de terra, em especial os de manutenção, mas também os operadores de veículos de reboque de aeronaves, essenciais para o bom funcionamento do aeroporto.



Lufthansa