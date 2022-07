Avaria provoca 'interrupção momentânea' no fornecimento de gás da Argélia para Espanha

O grupo energético argelino Sonatrach anunciou neste domingo (24) que o fornecimento de gás da Argélia para a Espanha através do gasoduto Medgaz sofreu uma "interrupção momentânea" devido a uma falha registada do lado espanhol.



"Ocorreu um incidente do lado espanhol, no final da manhã deste domingo, no gasoduto Medgaz, que liga a Argélia à Espanha, provocando uma interrupção momentânea do fornecimento de gás" ao território espanhol, disse a Sonatrach em comunicado.



"As equipes técnicas espanholas trabalham no local para realizar os consertos necessários e restabelecer o fornecimento de gás à Espanha o mais rapidamente possível", continua a nota.



As importações de gás argelino pela Espanha caíram acentuadamente nos últimos meses, devido à escalada das tensões entre Argel e Madri. Anteriormente, a Espanha importava a maior parte do seu gás da Argélia, principalmente através da Medgaz, que liga a Península Ibérica aos depósitos de gás operados pela Sonatrach.



Segundo o operador da rede espanhola de gás, 24,4% do gás importado pela Espanha veio da Rússia em junho, contra 29,6% dos Estados Unidos. A Argélia, que foi durante muito tempo o principal fornecedor do país, respondeu por apenas 21,6% de suas importações.