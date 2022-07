Ataque com míssil em igreja deixa um morto na Síria

Uma pessoa morreu e 12 ficaram feridas na Síria neste domingo (24) em um ataque com um míssil durante a inauguração de uma igreja na província central de Hama, disse a agência oficial Sana.



Em um primeiro momento, a agência de notícias síria afirmou que havia dois mortos e 12 feridos por "um míssil lançado por organizações terroristas contra uma reunião religiosa na cidade de Al Suqaylabiyah, perto de Hama".



Em uma nova versão, indicou que o ataque foi feito com um drone armado e que deixou um morto e 12 feridos.



Por sua vez, o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), que tem uma ampla rede de informantes na Síria, confirmou o disparo e explicou que pode ser um ataque de granada ou drone das facções rebeldes instaladas em áreas próximas. O OSDH falou de um civil morto e vários feridos.



Este ataque ocorre dois dias depois que os bombardeios russos deixaram sete mortos (quatro menores) na região de Idlib (noroeste), o último reduto jihadista e rebelde do país.



Aproximadamente metade da província de Idlib e partes das províncias de Aleppo, Hama e Latakia são controladas por facções que se opõem ao regime em Damasco, como Hayat Tahrir al-Sham, o antigo ramo sírio da Al Qaeda.



Da mesma forma, esta área abriga grupos rebeldes, apoiados de diferentes maneiras pela Turquia, e outras formações jihadistas, como Hurras al-Din.



Em março de 2020, Rússia e Turquia concordaram com uma trégua em Idlib e regiões vizinhas. Apesar dos ataques esporádicos de cada lado (incluindo bombardeios de aviões russos), a trégua continua em vigor.