Varíola do macaco pode ser contida nos EUA, diz Casa Branca

A Casa Branca disse neste domingo (24) que está confiante de que as autoridades podem "eliminar" a varíola do macaco nos Estados Unidos acelerando a implantação de vacinas e tratamentos contra a propagação do vírus.



"Acho que a varíola do macaco pode ser contida", disse Ashish Jha, coordenador de resposta ao coronavírus da Casa Branca, à CBS News.



"Respondemos rapidamente", disse Jha, rejeitando as acusações de que o governo do presidente Joe Biden foi pego de surpresa quando os primeiros casos surgiram nos Estados Unidos há alguns meses.



Ele disse que Washington fez um aumento "muito substancial" em sua resposta, incluindo a recente compra de 800.000 doses de vacina da Dinamarca, desde o início do surto em maio, quando os estoques de vacina contra a varíola do macaco eram limitados.



"O plano é eliminar esse vírus dos Estados Unidos. Acho que podemos fazer isso", disse Jha.



A Organização Mundial da Saúde ativou seu nível mais alto de alerta no sábado para tentar conter o surto da varíola do macaco, que afetou quase 17.000 pessoas em 74 países.



Atualmente, o centro do surto nos Estados Unidos é a cidade de Nova York.



Jha admitiu que até o momento o vírus se espalha geralmente em homens que tiveram relações sexuais com outros homens, mas enfatizou que "outras pessoas também estão em risco, especialmente aquelas que estão em contato próximo com alguém infectado".