Os Estados Unidos condenaram, neste sábado (23), o ataque com mísseis russos ao porto ucraniano de Odessa, no Mar Negro, dizendo que "lança sérias dúvidas" sobre o compromisso da Rússia de honrar o acordo com a Ucrânia para permitir a exportação de grãos.



"Este ataque lança sérias dúvidas sobre a credibilidade do compromisso da Rússia com o acordo de ontem e mina o trabalho da ONU, Turquia e Ucrânia para levar alimentos aos mercados mundiais", declarou o secretário de Estado americano, Antony Blinken, em comunicado.