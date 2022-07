Canadá analisa estender seu plano de redução de emissões poluentes

O Canadá, quarto maior produtor de petróleo do mundo, está considerando adiar as metas de redução de gases de efeito estufa (GEE), reconheceu o ministro do Meio Ambiente em entrevista ao canal estatal CBC neste sábado (23).



O governo de Justin Trudeau apresentou há um ano nas Nações Unidas seu plano para cumprir o Acordo Climático de Paris, que prevê uma redução de 40% a 45% em suas emissões de GEE até 2030 em relação ao nível de 2005.



Com mais de um quarto das emissões de carbono do país, a indústria canadense de petróleo e gás é fundamental para atingir essa meta, apresentada como meta provisória para alcançar a neutralidade de carbono até 2050.



No entanto, "certas medidas necessárias para alcançar essas reduções podem exigir mais tempo", disse o ministro do Meio Ambiente, Steven Guilbeault, à The CBC House. Ele acrescentou que o governo canadense está disposto a "dar (aos produtores de hidrocarbonetos) um pouco mais de tempo se precisarem para implantar a infraestrutura necessária para reduzir suas emissões".



Ele não disse como Ottawa planeja cumprir seus compromissos internacionais até 2030 se o setor de petróleo e gás, que respondeu por 26% das emissões canadenses em 2019, puder atrasar suas metas de redução.