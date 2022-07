China confirma que Xi Jinping está vacinado

As vacinas chinesas contra a covid-19 são seguras e foram administradas a altos dirigentes como o presidente Xi Jinping, anunciaram neste sábado (23) as autoridades de saúde para tranquilizar a população sobre a qualidade do medicamento.



Esta é a primeira vez que a China menciona claramente o status de vacinação dos líderes chineses, um ano e meio após o início da campanha de imunização.



Atualmente, o gigante asiático registra apenas algumas centenas de novos casos positivos por dia, enquanto as autoridades têm grande dificuldade em convencer os cidadãos a se vacinarem, principalmente os idosos.



A população acredita que não existe mais uma situação de emergência sanitária, ao mesmo tempo em que desconfia da qualidade das vacinas chinesas.



"Todos os atuais líderes do Partido Comunista e do Estado foram vacinados contra a covid-19 e inoculados com vacinas produzidas na China", disse neste sábado Zeng Yixin, vice-ministro da Saúde.



Além do chefe de Estado, o primeiro-ministro Li Keqiang também foi imunizado com uma vacina chinesa.