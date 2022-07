Pagamentos com cartões Amex batem recorde nos EUA

A empresa de serviços de pagamento American Express informou nesta sexta-feira que as compras pagas com seus cartões de crédito atingiram um nível recorde nos Estados Unidos, impulsionadas pelos gastos com lazer e viagens.



O grupo reservou dinheiro para enfrentar eventuais inadimplências de seus clientes em um contexto de disparada da inflação, mas os não pagamentos "estão perto dos níveis históricos mais baixos", destacou a empresa.



As despesas dos donos de cartões Amex atingiram níveis inéditos graças ao aumento dos gastos com restaurantes e viagens, principalmente de negócios.



Uma baixa taxa de desemprego nos Estados Unidos se traduz em maior solvência dos clientes. "Seguimos sem observar sinais significativos de estresse financeiro em nossos clientes", afirmou o presidente da empresa, Stephen Squeri.



Impulsionado por um aumento de 25% no volume de pagamentos efetuados com seus cartões, o faturamento do grupo cresceu 31% no segundo trimestre em relação ao mesmo período de 2021, chegando a 13,4 bilhões de dólares. O lucro líquido, por sua vez, sentiu o impacto do aumento das despesas operacionais, de 32%, e caiu 14%, a US$ 2 bilhões, no período considerado sobre o mesmo periodo do ano passado.



