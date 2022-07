Conselho de Segurança pede à Colômbia que desmantele grupos armados ilegais

O Conselho de Segurança da ONU expressou, nesta sexta-feira (22), sua preocupação com as persistentes ameaças ao processo de paz na Colômbia e pediu ao país que "desmantele grupos armados ilegais" e aumente a presença do Estado nas áreas afetadas pelo conflito.



Depois de oferecer apoio "pleno e unânime" ao processo de paz, os 15 membros do fórum da ONU encarregado de manter a paz e a segurança no mundo expressaram "preocupação com as persistentes ameaças, ataques e assassinatos" contra ex-membros das FARC-EP (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia-Exército Popular) que depuseram suas armas, assim como contra lideranças comunitárias e sociais, incluindo mulheres, indígenas e afro-colombianos.



Por isso, pede à Comissão Nacional de Garantias de Segurança que adote uma política pública para "desmantelar os grupos armados ilegais" e "(aumentar) a presença do Estado nas áreas afetadas pelo conflito".



Também ressaltam que "é importante enfrentar" os desafios pendentes da reforma rural e da integração e segurança dos ex-combatentes, acesso à terra e moradia, educação e emprego.



Pedem ao próximo governo do esquerdista e ex-guerrilheiro Gustavo Petro que garanta a "implementação integral" do Acordo de Paz, com especial ênfase nos aspectos étnicos e de gênero, e saúdam sua intenção de negociar a paz com o Exército de Libertação Nacional (ELN).



Finalmente, o Conselho de Segurança expressa seu compromisso de continuar trabalhando "de perto" com a Colômbia, cujo processo de paz "continua sendo um exemplo para o mundo resolver os conflitos armados por meio do diálogo".



Por meio da Missão de Verificação da ONU na Colômbia do cumprimento dos Acordos de Paz, assinados em 2016 pelo governo e pelas então Farc, o Conselho de Segurança examina trimestralmente o progresso na implementação desses acordos.