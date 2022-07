Quatro crianças morrem no Iêmen na explosão de uma mina

Quatro crianças com entre 10 e 15 anos morreram na quinta-feira na explosão de uma mina na cidade de Hodeida, controlada pelos rebeldes houthis do Iêmen, informaram nesta sexta à AFP uma fonte médica e o pai de duas das vítimas.



"Era um grupo de sete crianças. As três que caminhavam na frente morreram instantaneamente, enquanto uma quarta morreu na chegada ao hospital", disse uma fonte médica que pediu anonimato.



As outras três crianças não ficaram feridas.



O acidente ocorreu em um terreno perto do aeroporto, no sul de Hodeida, uma cidade estratégica do Mar Vermelho onde os moradores vivem sob a ameaça de minas e munições não detonadas, disse a fonte.



"As crianças que escaparam da explosão vieram nos avisar", disse Yehya Abdallah, pai de duas das vítimas.



"Fui ao local da explosão e vi um dos meus filhos ferido, mas ainda vivo, enquanto seu irmão estava morto", acrescentou.



O Iêmen, o país mais pobre da península Arábica, é devastado desde 2014 por um conflito entre os rebeldes houthis, apoiados pelo Irã, e forças pró-governo, apoiadas por uma coalizão militar liderada pela vizinha Arábia Saudita.



A guerra deixou centenas de milhares de mortos e milhões de deslocados.