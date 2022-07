Polônia vai adquirir tanques e aviões sul-coreanos

A Polônia assinará na próxima semana um contrato para a aquisição de tanques de batalha K2, morteiros K9 e três esquadrões de aeronaves FA-50 da Coreia do Sul, anunciou o ministro da Defesa polonês, Mariusz Blzcaszak, nesta sexta-feira (22).



"Assinaremos os acordos na semana que vem", indicou em sua conta no Twitter.



Em uma declaração citada pelo site wPolityce, Blaszczak especificou que o contrato de aquisição inclui a entrega de 48 aeronaves de combate FA-50, um primeiro lote de 180 tanques K2, chamados "Black Panther" (Pantera Negra), e um número indefinido de morteiros.



Os primeiros morteiros e tanques serão entregues à Polônia até ao final do ano, e os aviões no ano que vem, segundo declarações do ministro, que não deu mais detalhes sobre o contrato.



"Estamos cientes dos desafios que a Polônia enfrenta pela guerra na Ucrânia e pela política agressiva de Putin (...). Nosso objetivo é assustar o agressor e fortalecer o exército polonês o máximo possível", explicou Blaszczak à imprensa.



"Apoiamos a Ucrânia porque está lutando por nós, mas também devemos fortalecer nossas próprias capacidades de defesa", acrescentou em sua entrevista.



