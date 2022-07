Dois drones armados são abatidos no Iraque perto de uma base turca

Dois drones armados que tinham como alvo uma base turca foram abatidos no norte do Iraque nesta sexta-feira (22), disse uma autoridade local em um momento de tensão depois que nove civis iraquianos morreram em um ataque atribuído à Turquia.



Há 25 anos, a Turquia mantém cerca de 40 posições militares no Curdistão iraquiano, como parte de uma ofensiva contra as milícias curdas do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), organização considerada "terrorista" por Ancara e países ocidentais.



"Dois drones armados que atacaram a base turca na cidade de Bamerne esta manhã foram abatidos sem deixar vítimas", disse à AFP o prefeito Miran Ismail.



O ataque não foi reivindicado, mas um canal do Telegram de facções pró-iraquianas elogiou uma ação da "resistência iraquiana".



Na quarta-feira, um ataque a um parque no Curdistão iraquiano deixou nove civis mortos, incluindo mulheres e crianças, e 23 feridos.