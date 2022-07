Espetáculo de Dave Chappelle é cancelado por piadas transfóbicas

A famosa sala First Avenue, do estado americano de Minnesota, cancelou o espetáculo do humorista Dave Chappelle horas antes do seu início, após protestos da comunidade e da equipe local por considerarem suas piadas transfóbicas.



A performance de Chappelle de quarta-feira foi transferida para o Varsity Theater de Minneapolis, onde ele também se apresentará nesta quinta e sexta-feira.



Suas piadas, em que afirma que "o gênero é um fato", geraram protestos nas ruas e na internet, com a participação de coletivos como o GLAAD, um grupo de monitoramento da representação LGBTQ+ na mídia, e a Coalizão Nacional de Justiça Negra.



"À equipe, aos artistas e à nossa comunidade, escutamos vocês e sentimos muito", disse a First Avenue. "Sabemos que devemos manter os mais altos padrões e sabemos que os desapontamos. Não somos só uma caixa preta com pessoas dentro, e entendemos que o First Ave não é só uma sala, mas significativa para além das nossas paredes."



Chappelle, vencedor do Prêmio Mark Twain de Humor nos Estados Unidos em 2019, foi acusado de atacar a comunidade trans em seus shows de comédia, em especial no monólogo "The Closer", em outubro.



O artista continuou com suas piadas e a Netflix defendeu a "liberdade criativa" de Chappelle como razão para manter disponível no streaming a série, lançada em 2021.