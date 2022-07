Polícia espanhola esclarece roubo de 45 vinhos avaliados em R$ 9 milhões

Château d'Yquem 1806 foi passado da primeira garrafa, que quebrou durante o transporte da Inglaterra para a Espanha, para a segunda (foto: Reprodução)

O crime

Château d'Yquem 1806

A polícia da Espanha esclareceu nesta quarta-feira (20/7) o roubo de 45 garrafas de vinho avaliadas em cerca de R$ 9 milhões do restaurante e hotel Atrio, na cidade de Cáceres, em outubro de 2021. Uma das bebidas está precificada em 310 mil euros (R$ 1,7 milhão). A mercadoria não foi recuperada.Um casal foi preso na Croácia, vindos de Montenegro, após um trabalho de investigação da policia do país ibérico em colaboração com agentes da Europol e da Intermpol, além da polícia de imigração croata.Os criminosos visitaram o local em três oportunidades para fazer um estudo prévio do local. O homem tinha outras duas ordens de prisão em aberto.O casal se hospedou no hotel e foi ao restaurante para jantar. Após a refeição, o homem e a mulher visitaram a adega acompanhados de um sommèlier (especializado em bebidas alcóolicas), algo comum a ser feito com os clientes.Os suspeitos subiram ao quarto, porém o homem retornou horas depois, quando o local estava fechado, e encheu três grandes mochilas com garrafas de vinho após utilizar uma chave mestra roubada anteriormente para destrancar a porta.Para evitar que alguma garrafa se quebrasse acidentalmente, eles utilizaram toalhas do quarto em que estavam hospedados. Como distração, a mulher foi a recepção pedir que preparassem algo para comer, apesar de a cozinha ter encerrado o expediente.O casal deixou o hotel às 5h30 da manhã. O roubo só foi descoberto horas depois.Apesar de 38 dos vinhos levados serem da marca francesa Romanée Conti, avaliada no Brasil em quase R$ 250 mil, o grande alvo dos ladrões foi o Château d'Yquem 1806, classificado como Premier Grand Cru Classé Supérieur (a mais alta classificação).O restaurante comercializava essa garrafa por 310 mil euros - R$ 1,7 milhão.