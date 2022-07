Marrocos e Israel reforçam aliança militar

Marrocos e Israel reforçaram sua aliança militar durante a visita desta terça-feira (19) a Rabat do chefe do exército israelense, Aviv Kochavi, que reuniu-se com altos funcionários marroquinos, como parte da crescente cooperação entre os dois países.



O general Kochavi foi recebido por Abdellatif Ludiyi, ministro delegado da Defesa, naquela que é a primeira visita oficial de uma autoridade do Estado-Maior de Israel ao reino marroquino, informou o exército israelense em comunicado nesta terça-feira.



Durante o encontro, Rabat destacou o "interesse em colocar em prática projetos industriais de defesa conjuntos", explicou o Estado-Maior das Forças Armadas marroquinas, em outro comunicado.



"Esta visita permitiu estudar as oportunidades para aumentar a cooperação, especialmente na formação, transferência de tecnologia, experiência e saber fazer" de ambas as partes, detalhou o lado marroquino.



A colaboração entre os dois países melhorou substancialmente desde a normalização de suas relações em dezembro de 2020, apoiada por Washington.



No final de março, uma delegação de altos comandantes israelenses viajou ao Marrocos, pela primeira vez, para assinar um acordo de cooperação que prevê a criação de uma comissão militar conjunta.



Este pacto acontece através do acordo assinado em novembro de 2021 em Rabat pelo ministro da Defesa israelense, Benny Gantz, no qual foi estabelecida a cooperação entre serviços de informação, desenvolvimento industrial, compra de armas e treinamento comum.



A aliança desses dois países provocou uma dura reação da Argélia (rival regional de Marrocos que apoia a causa palestina), que denunciou "a instalação às nossas portas da 'entidade sionista' (Israel)".