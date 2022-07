EUA acrescenta Vietnã, Camboja e Macau à lista de tráfico de pessoas

Os Estados Unidos acrescentaram, nesta terça-feira (19), o Vietnã, Camboja, Brunei e Macau a uma lista de tráfico de pessoas, à qual fazem parte Cuba, Nicarágua, Venezuela, entre outros, devido a seus escassos esforços em ajudar os migrantes e conter o trabalho sexual forçado.



Em seu relatório anual, os Estados Unidos também incluíram Belarus, um país sob um governo autoritário, e, em uma incomum crítica a um aliado ocidental, colocou a Bulgária em estado de vigilância porque considera que não está levando o problema a sério.



Sobre o Vietnã, o relatório indicou falhas, especialmente porque Hanói não tomou medidas contra um diplomata vietnamita e um funcionário da embaixada na Arábia Saudita que foram acusados de cumplicidade no tráfico de seres humanos.



No Camboja, os Estados Unidos estimam que a "corrupção endêmica" o impediu de ajudar milhares de pessoas, incluindo crianças, que são traficadas para estabelecimentos de entretenimento, olarias e operações fraudulentas online.



Na cidade chinesa semiautônoma de Macau, um antigo território português conhecido por seus cassinos movimentados e indústria do sexo, o relatório diz que as autoridades não ajudaram uma única vítima de tráfico pelo terceiro ano consecutivo.



Quanto à Bulgária, que junto com a Sérvia está ameaçada de entrar para a lista negra se não melhorar, Washington estima que as autoridades investigaram "muitos menos" traficantes e, em algumas ocasiões, castigaram as vítimas.